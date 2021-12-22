Бассейны в трех детских садах Ноябрьска откроются после ремонта

В следующем году в Ноябрьске после капитального ремонта откроются бассейны в детских садах «Золушка», «Синеглазка» и «Лукоморье». Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Глава администрации города Алексей Романов сообщил, что посетил гимназию, в которой также недавно открылся бассейн после ремонта. В бассейне заменили оборудование, кафель, светильники, смесители, отремонтировали само посещение. Такие же изменения ждут и бассейны в детских садах.