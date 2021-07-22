Бассейны отремонтируют в гимназии и детсадах Ноябрьска

Мэр Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов выразил надежду, что до конца года удастся решить вопрос с капремонтом бассейнов в образовательных учреждениях города. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Отмечается, что для юных жителей Ноябрьска созданы условия для занятий плаванием. В частности, бассейны есть в Центре духовно-нравственного воспитания, спортивно-оздоровительном комплексе «Зенит», а также в 10 детсадах. Три из них нуждаются в ремонте. Восстановительные работы начались в бассейне гимназии № 1. Он не работал около двух лет.