Исторические здания Нижней Саксонии останутся без подсветки, а бассейны — без горячей воды в душевых из-за программы Евросоюза по экономии газа. О мерах, которые предпримут на одной из земель Германии, объявил на официальном сайте бургомистр Ганновера Белит Онэй.

«Цель состоит в том, чтобы сократить потребление энергии на 15%. Это реакция на надвигающуюся нехватку газа, которая представляет проблему для муниципалитетов, особенно для такого крупного города, как Ганновер», — сказал он.

Власти создали специальную комиссию, которая отвечает за оптимизацию расходов энергии. В приоритете — сохранение снабжения школ, детских садов, домов престарелых и клиник.

Чиновники разработали план первоочередных мер из 25 пунктов. Они отключат фонтаны, подсветку исторических зданий, горячую воду в душевых бассейнов, срочно переведут внутреннее и наружное освещение на светодиоды. Отопительный период организуют строго с 1 октября по 31 марта. На время каникул отопление в школах отключат.

Отказ от российского газа привел к пустым полкам в магазинах Германии, сообщил сайт Nation News. Многие товары исчезли из ассортимента, а цены на оставшиеся поднялись.