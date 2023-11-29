Общество 29 ноября 2023, 19:06 Бассейн в Ленобласти капитально отремонтируют до конца 2025 года

Читать 360tv в

В Кировске начнут капитальный ремонт бассейна, который продлится до конца 2025 года. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Он озвучил такие сроки во время личного приема в приемной президента России Владимира Путина. По словам главы региона, государственная экспертиза уже одобрила проект. В следующем году проведут конкурс среди подрядчиков и приступят в работам.

Авторы: