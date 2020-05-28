Бассейн откроют в бывшем бомбоубежище под сквером Виктора Цоя

Бункер выведен из объектов гражданской обороны, теперь он находится под управлением спортивной школы «Радуга». На его месте планируется открыть бассейн.

«Я думаю, что это будет уникальный для Петербурга объект. В итоге получится единое пространство со сквером Виктора Цоя», — сказал Громов.

Планируется, что бассейн откроется в 2020-м. В этом же году администрация района намерена довести до конца благоустройство сквера. По словам Громова, проект пришлось корректировать, но зеленую зону все равно доделают в полном объеме. В частности, там появится малая архитектурная форма, которая свяжет сквер с именем советского рок-музыканта. Но это будет не памятник.

«Художники предлагают различные варианты, мы выбираем», — добавил чиновник.

Благоустройство территории началось в июле 2019 года. Однако строительные работы пришлось временно остановить из-за распространения коронавируса.