Бассейн для университета построят в Кургане

В нем смогут заниматься все желающие студенты. Особое внимание уделят студентам, которые учатся на направлениях «Физическая культура» и «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья».

«Длина бассейна будет 25 метров, состоять он будет из шести дорожек. Минимальная глубина — 1,2 метра, максимальная — 1,8 метра», — рассказала ректор вуза Надежда Дубив.