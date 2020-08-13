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    13 августа 2020, 13:44

    Басков отказался сдавать полученный от Лукашенко орден Франциска Скорины

    Полина Петрова

    Российский певец Николай Басков отказался следовать примеру Народного артиста СССР Владимира Спивакова и сдавать полученный от президента Белоруссии Александра Лукашенко орден.
    Басков отказался сдавать полученный от Лукашенко орден Франциска Скорины

    Уточняется, что награда досталась дирижеру в 2006 году. Спиваков заявил, что ему теперь стыдно носить этот орден. Артист обвинил главу Белоруссии в жестокости, информирует Life.

    Пресс-секретарь Баскова Марина Наумова отметила, что музыкант не намерен поступать так же.

    «Он не планирует отказываться от государственной награды», — заключила она.

    Орден Франциска Скорины есть и у других наших артистов. В их числе Надежда Бабкина, Филипп Киркоров, Виктор Дробыш.

    После прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии граждане республики устраивают массовые протесты. Они не согласны с предварительными итогами, согласно которым Лукашенко набрал более 80% голосов.

    Новости SMI.FM