Басков отказался сдавать полученный от Лукашенко орден Франциска Скорины

Российский певец Николай Басков отказался следовать примеру Народного артиста СССР Владимира Спивакова и сдавать полученный от президента Белоруссии Александра Лукашенко орден.

Уточняется, что награда досталась дирижеру в 2006 году. Спиваков заявил, что ему теперь стыдно носить этот орден. Артист обвинил главу Белоруссии в жестокости, информирует Life.

Пресс-секретарь Баскова Марина Наумова отметила, что музыкант не намерен поступать так же.

«Он не планирует отказываться от государственной награды», — заключила она.

Орден Франциска Скорины есть и у других наших артистов. В их числе Надежда Бабкина, Филипп Киркоров, Виктор Дробыш.

После прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии граждане республики устраивают массовые протесты. Они не согласны с предварительными итогами, согласно которым Лукашенко набрал более 80% голосов.