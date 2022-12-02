Общество 02 декабря 2022, 15:28 Baskin Robbins сменит название в России База данных «Спарк»: Baskin Robbins сменит название в России на BRandICE, Unsplash

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Производитель мороженого АО «БРПИ», который продавал продукцию под брендом Baskin Robbins, хочет зарегистрировать товарный знак BRandICE. Это информация есть в базе данных «Спарк». Сайт Baskin Robbins уже обновили, теперь он доступен под новым названием. Газета «Коммерсант» уточнила, что кафе Baskin Robbins в России также меняют вывески.

Логотип по цвету немного похож на товарный знак Baskin Robbins. В новом варианте используются фуксия, синий, белый цвета, а в старом — розовый, белый и темно-синий цвета.

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Ранее газета писала, российский производитель мороженого под брендом Baskin Robbins АО «БРПИ» подал заявку в Роспатент о регистрации товарного знака BRandICE.

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Baskin Robbins — американская сеть магазинов мороженого, которая принадлежит Inspire Brands. Компанию Baskin Robbins создали Берт Баскин и Ирв Роббинс в 1945 году, а в Россию мороженое этого бренда пришло еще в 1988 году.