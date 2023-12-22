Общество 22 декабря 2023, 15:10 Баскетбольная корзина украсит фасад Центра сборных команд в Новой Москве Бочкарев: баскетбольная корзина украсит фасад Центра сборных команд в ТиНАО Фото: Москомархитектура / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Угол над главным входом Центра сборных команд Российской Федерации Баскетбола (РФБ) в ТиНАО Москвы символично оформят в виде баскетбольной корзины. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, строительство спортивного комплекса завершат к 2025 году. Общая площадь проекта составит около 8,8 тысячи квадратных метров, а само здание разместят по адресу: поселение Кокошкино, квартал 39, земельный участок 1.

Реклама

«Основным элементом здания станет центральный фасад главного входа, оформленный в виде расширяющейся кверху полукруглой баскетбольной корзины, панорамное остекление которой благодаря ромбовидным элементам будет символизировать сетку корзины», — отметил Бочкарев.

Он уточнил, что в четырехэтажном здании будет общий спортивный зал на три баскетбольные площадки. Одна из них будет обособлена с отдельными трибунами на 318 мест. Кроме того, в здании организуют раздевалки, кабинет врача, тренажерный зал, массажные кабинеты и другие полезные заведения.

По проекту в комплексе предусмотрено 48 индивидуальных раздевалок, а на подземном этаже организуют инженерные и технические помещения, СПА-зону и пищевой блок.

Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов пояснил, что цветовое решение баскетбольного центра уже утвердили. По плану будут использовать оттенки, которые напоминают этот вид спорта. Фасады также будут похожи по оттенкам на баскетбольный мяч.

Проект реализуется группой «Самолет» совместно с РФБ. Управляющий директор девелоперского блока группы «Самолет» Айман Эль-Хашем подчеркнул, что спорткомплекс станет домом сборных команд России по баскетболу.

«Здесь также будут проходить чемпионаты, первенства, кубки России и другие соревнования», — добавил он.