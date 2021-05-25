Басиста Megadeth выгнали из группы за домогательства к малолетней фанатке

Басиста группы Megadeth Дэвида Эллефсона исключили из коллектива. Виной всему стала информация о домогательствах музыканта к малолетней фанатке. Об этом рассказал вокалист группы Дэйв Мастейн в Twitter.

Мастейн рассказал фанатам о том, что решение об отказе от сотрудничества с Эллефсоном далось ему с трудом. Замешанный в скандале басист являлся одним из основателей группы.

«Хоть мы и не знаем всех деталей произошедшего, наши связи и так были разорваны, а с уже выявленными обстоятельствами стало ясно, что работать вместе мы дальше не сможем», — заявил вокалист группы.

Скандал зародился после того, как в Сети появилось видео-компромат. На нем Эллефсон пристает к несовершеннолетней девушке. Музыкант опроверг предъявленные обвинения. Он заявил, что записи «были вырваны из контекста» для того, чтобы испортить репутацию Эллефсона. Кроме того, басист поделился заявлением девушки о своем совершеннолетии. Музыкант подчеркнул, что запечатленное на видео общение происходило с согласия обеих сторон.