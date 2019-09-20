Башкирскую девочку отказались брать в детский сад из-за деформации черепа

Двухлетняя Софья Гизатуллина из башкирского села Алатаны не может попасть в детский садик и быть среди сверстников из-за врожденных пороков. По словам сотрудников учреждения, девочка может напугать других детей своим внешним видом.

Историю маленькой Софьи и ее семьи рассказала волонтер благотворительной организации «Радуга добра» Регина Биргулиева, пишет kp.ru. Девочка живет вместе с родителями, дедушкой и бабушкой в старом и очень ветхом доме. Семья живет очень бедно, но старается всегда поддерживать порядок и всячески справляться с ситуацией.

«У них нет своей бани, прежняя просто развалилась от старости, приходится ходить мыться к соседям. Представьте, как тяжело матери с ребенком, который из-за проблем с кишечником постоянно находится в подгузниках», — отметила Биргулиева.

В доме есть водонагреватель и газовая плита, но они сломаны, поэтому всю еду приходится готовить в мультиварке, а обогревать помещение печкой.

В семье работает только отец Софьи, который трудится водителем и получает 10 тысяч рублей. Его супруга ухаживает за ребенком, так как в детский сад девочку брать отказываются из-за внешности — у малышки сросшиеся пальцы и деформированы кости черепа.

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Раньше родители могли получить пенсию по инвалидности, но теперь ее необходимо продлить, а пока никаких выплат нет. В семейный бюджет также входит пенсия бабушки и дедушки, но денег все равно не хватает.

«Вы бы видели Софью — насколько это нежный и ласковый ребенок. Она показала мне все свои игрушки (которых у нее всего три штуки), держала меня за руку, а когда пришло время уходить — ее глаза наполнились слезами. Я сама чуть не расплакалась», — поделилась девушка.

Сейчас волонтеры оказывают помощь ребенку и семье. Они планируют отвезти Софью к московскому специалисту, чтобы тот осмотрел девочку и провел необходимую операцию.