Башкирского предпринимателя оштрафовали за экстремистские книги
В Башкирии правоохранители обнаружили в одном из магазинов Зианчуринского района книги, которые признаны судом экстремистскими. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
Согласно действующему законодательству, на территории страны запрещено распространять, производить или хранить в целях распространения материалы, которые решением суда признаны экстремистскими.
По данным издания, прокуратура возбудила административное дело в отношении предпринимателя, в магазине которого нашли экстремистские книги. Мужчину оштрафовали на две тысячи рублей, а издания изъяли.