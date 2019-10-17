  • Башкирского предпринимателя оштрафовали за экстремистские книги

    17 октября 2019, 16:06

    Артур Блянихов

    В Башкирии правоохранители обнаружили в одном из магазинов Зианчуринского района книги, которые признаны судом экстремистскими. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.

    Согласно действующему законодательству, на территории страны запрещено распространять, производить или хранить в целях распространения материалы, которые решением суда признаны экстремистскими.

    По данным издания, прокуратура возбудила административное дело в отношении предпринимателя, в магазине которого нашли экстремистские книги. Мужчину оштрафовали на две тысячи рублей, а издания изъяли.