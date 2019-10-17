Башкирского предпринимателя оштрафовали за экстремистские книги

Согласно действующему законодательству, на территории страны запрещено распространять, производить или хранить в целях распространения материалы, которые решением суда признаны экстремистскими.

По данным издания, прокуратура возбудила административное дело в отношении предпринимателя, в магазине которого нашли экстремистские книги. Мужчину оштрафовали на две тысячи рублей, а издания изъяли.