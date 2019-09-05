Башкирского автомобилиста осудят за попытку подкупить сотрудников ДПС
В Башкирии осудят 30-летнего жителя Белорецка, который пытался откупиться от автоинспекторов, будучи пьяным и не имея водительских прав. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на региональную прокуратуру.
По данным издания, в июне сотрудники ДПС остановили мужчину около одного из домов на улице Крупской. Он нарушил ПДД, управляя легковушкой ВАЗ-2115. Выяснилось, что у мужчины не было водительских прав. Кроме того, автомобилист оказался пьян.
Мужчина решил подкупить полицейских, предложив им тысячу рублей. Правоохранители отказались от взятки и вызвали на место оперативников. Теперь неосторожного водителя ждет суд.