Башкирского автомобилиста осудят за попытку подкупить сотрудников ДПС

По данным издания, в июне сотрудники ДПС остановили мужчину около одного из домов на улице Крупской. Он нарушил ПДД, управляя легковушкой ВАЗ-2115. Выяснилось, что у мужчины не было водительских прав. Кроме того, автомобилист оказался пьян.

Мужчина решил подкупить полицейских, предложив им тысячу рублей. Правоохранители отказались от взятки и вызвали на место оперативников. Теперь неосторожного водителя ждет суд.