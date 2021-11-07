Башкирским водителям дадут скидку за переход на газ

В Башкирии начали собирать заявки на получение субсидий на переоборудование транспорта для использования в качестве топлива природного газа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Финансовую поддержку могут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся установкой газовых баллонов на автомобили. Таким образом они дают скидку владельцам машин, а затем обращаются в уполномоченный орган за получением субсидии.

В ведомстве напомнили, что ежегодная экономия для владельца будет зависеть от расхода топлива, от марки автомобиля и пробега.

Субсидия для легковушки варьируется от 36,4 до 56,7 тысячи рублей, для легкового грузового транспорта — 64,8 тысячи, а для автобусов, грузовых автомобилей и магистральных тягачей — до 198,4 тысячи рублей.

В этом году на предоставление субсидий власти выделили 53,1 миллиона рублей, в 2022 году запланировано выделение 59,7 миллиона рублей.

Но в этой программе есть одно ограничение: срок эксплуатации транспортного средства не должен превышать 10 лет.