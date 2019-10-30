Башкирский певец Рамазан Янбеков скончался в возрасте 85 лет

По данным издания, в течение многих лет Янбеков был солистом-вокалистом республиканской государственной филармонии.

«Дни.ру» напомнили, что в его репертуар входили народные песни в жанре узун-кюй. В частности, речь идет о таких композициях, как «Эльмалек», «Салимакай», «Сибай» и «Ерян-кашка».

«О времени и месте прощания сообщим дополнительно», — заверили в пресс-службе Минкульта Башкирии.