    11 июня 2020, 14:22

    Башкирский парламентарий предложил штрафовать за курение кальяна в общественных местах

    Анастасия Кременчугская

    Константин Толкачев, член башкирского парламента, предложил штрафовать за курение кальяна в общественных местах. На предстоящем пленарном заседании депутаты рассмотрят эту инициативу. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

    Отмечается, что хотят запретить курение кальяна на территории площадей, парков, скверов, набережных, спортивных и детских площадок — всех общественных мест.

    Предлагают ввести штраф в размере 500 рублей, при повторном нарушении — 1000 рублей.