Башкирский парламентарий предложил штрафовать за курение кальяна в общественных местах
Константин Толкачев, член башкирского парламента, предложил штрафовать за курение кальяна в общественных местах. На предстоящем пленарном заседании депутаты рассмотрят эту инициативу. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.
Отмечается, что хотят запретить курение кальяна на территории площадей, парков, скверов, набережных, спортивных и детских площадок — всех общественных мест.
Предлагают ввести штраф в размере 500 рублей, при повторном нарушении — 1000 рублей.