Башкирский Минздрав объяснил очередь из скорых
Накануне жителей села Зубово (Башкирия) испугала очередь из машин скорой помощи, передает портал ToDay News Ufa.
По данным издания, снимок с очередью из скорых появился в соцсетях. Отмечается, что фото сделали около нового инфекционного госпиталя. В республиканском Минздраве объяснили произошедшее генеральной уборкой медучреждения.
«Очередь из машин исчезла уже к 18.30 и все доставленные были приняты»», — заверила пресс-секретарь ведомства Софья Алешина.