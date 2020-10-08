Башкирский Минздрав объяснил очередь из скорых

По данным издания, снимок с очередью из скорых появился в соцсетях. Отмечается, что фото сделали около нового инфекционного госпиталя. В республиканском Минздраве объяснили произошедшее генеральной уборкой медучреждения.

«Очередь из машин исчезла уже к 18.30 и все доставленные были приняты»», — заверила пресс-секретарь ведомства Софья Алешина.