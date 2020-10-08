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    08 октября 2020, 15:50

    Башкирский Минздрав объяснил очередь из скорых

    Артур Блянихов

    Накануне жителей села Зубово (Башкирия) испугала очередь из машин скорой помощи, передает портал ToDay News Ufa.

    По данным издания, снимок с очередью из скорых появился в соцсетях. Отмечается, что фото сделали около нового инфекционного госпиталя. В республиканском Минздраве объяснили произошедшее генеральной уборкой медучреждения.

    «Очередь из машин исчезла уже к 18.30 и все доставленные были приняты»», — заверила пресс-секретарь ведомства Софья Алешина.