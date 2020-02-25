Башкирский чиновник обматерил жителя деревни. Но тот сам спровоцировал истерику

Глава сельсовета в Башкирии обматерил местного жителя, который попросил построить дорогу до его деревни. Оказалось, что так глава защищал своих сотрудниц, которых мужчина довел до слез.

В соцсетях появилось видео, на котором глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Владимир Кожанов накричал матом на своего посетителя. Он сказал ему, что в его деревню дорогу построит в самую последнюю очередь.

«Ты чего хотел? Что пришел полвторого сюда. В самую последнюю очередь буду пробивать дорогу в Черемисы. Из 13 деревень по очереди будет самая последняя. А кто ты, ****, такой, чтобы документы тебе показывать? Ты налоги платишь? Где ты работаешь? Ты что, хочешь в тюрьму? Я найду за что, не веришь мне, что ли?» — слышно на видео.

По словам Кожанова, молодой человек, который снял видео, специально изводит весь сельсовет. Автор снятого ролика дважды судим, в том числе за попытку изнасилования несовершеннолетней, но получил условное наказание. А для этого условного срока ему понадобилась характеристика.

«Мы написали ему характеристику, но отразили в ней, какой он есть человек, не приукрашивая, не выдумывая, что он белый и пушистый. Ему это не понравилось, и он начал нас терроризировать, доводить моих девочек, работников сельсовета до истерики довел», — рассказал Кожанов «360».

По словам главы сельсовета, в этот раз молодой человек пришел во время обеденного перерыва, когда Кожанова не было на месте. Когда он вернулся, его сотрудниц трясло, они плакали. Так что при виде виновника истерики чиновник психанул.

«Я был на эмоциях, защищая своих подчиненных, высказал все, что думал о нем. Я неправильно сделал, что я его всяко-разно… Я не прав был, что его матом, нецензурно [назвал]. Это не первый раз, когда он доводит сельсоветских девочек, меня. Но я все время сдерживал себя. Теперь у меня все вскипело, на эмоциях получилось. Я, конечно, сожалению, но дело сделано», — отметил Кожанов.

В администрации Иглинского района объявили о проведении служебной проверки.

«По итогам проверки выяснились обстоятельства, при которых это все произошло. Сегодня главу Кальтовского сельсовета вызывали для личной беседы. После этого ему было вынесено предупреждение о недопустимости такого обращения с жителями. Если будут зафиксированы подобные случаи, будут применяться более радикальные меры», — рассказала «360» начальник информационно-аналитического отдела администрации Иглинского района Наталья Агеева.

Теперь за главой Кальтовского сельсовета пообещали следить сильнее.