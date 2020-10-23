Башкирские власти утвердили программу снижения доли населения с низкими доходами

По данным издания, соответствующий документ подписан главой регионального правительства Андреем Назаровым. Отмечается, что в рамках этой программы руководство республики намерено обеспечить рост реальных доходов граждан и снизить уровень бедности к 2024 году в два раза.

Башкирские власти планируют достичь этого путем создания рабочих мест, поддержки бизнеса и повышения квалификации работников.