Башкирские власти утвердили программу снижения доли населения с низкими доходами
В Башкирии утверждена республиканская программа снижения доли населения, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa.
По данным издания, соответствующий документ подписан главой регионального правительства Андреем Назаровым. Отмечается, что в рамках этой программы руководство республики намерено обеспечить рост реальных доходов граждан и снизить уровень бедности к 2024 году в два раза.
Башкирские власти планируют достичь этого путем создания рабочих мест, поддержки бизнеса и повышения квалификации работников.