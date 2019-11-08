Башкирские школьники пройдут тест на толерантность
В Башкирии Министерство образования проводит для школьников экспресс-опросы на толерантность, сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на председателя Совета по правам человека при главе РБ Владимира Барабаша.
Ученики получают бланки, в которых нужно оценить 22 утверждения по шкале от «абсолютно согласен» до «абсолютно не согласен». По итогам опроса составят «Индекс толерантности».
Владимир Барабаш посчитал экспресс-опрос недостаточно корректным. Вопросы о смешанных браках, нищих, бродягах, людях с психическими отклонениями и кавказцах вызвали у него возмущение.