Башкирские школьники пройдут тест на толерантность

Ученики получают бланки, в которых нужно оценить 22 утверждения по шкале от «абсолютно согласен» до «абсолютно не согласен». По итогам опроса составят «Индекс толерантности».

Владимир Барабаш посчитал экспресс-опрос недостаточно корректным. Вопросы о смешанных браках, нищих, бродягах, людях с психическими отклонениями и кавказцах вызвали у него возмущение.