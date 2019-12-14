Башкирские рабочие начали укладывать асфальт поверх сугробов

В субботу, 14 декабря, в Сеть выложили видео, на котором можно увидеть, как сотрудники дорожной службы начали укладывать асфальт посреди сугробов в башкирском городе Стерлитамак.

Местный житель запечатлел асфальтоукладочные работы в двенадцатиградусный мороз.

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На видео невозможно разглядеть, где заканчиваются сугробы, а где — куча асфальта.

Согласно строгим нормам укладка асфальта должна происходить при температуре не ниже плюс пяти градусов и при сухой погоде.

При этом существуют специальные смеси асфальта, которые можно укладывать и при температурах до минус 25, хоть они и дороже, а срок эксплуатации у них меньше. Однако какой вид смеси используют рабочие — неизвестно.