  • Башкирские рабочие начали укладывать асфальт поверх сугробов

    14 декабря 2019, 20:29

    Александра Каширина

    В субботу, 14 декабря, в Сеть выложили видео, на котором можно увидеть, как сотрудники дорожной службы начали укладывать асфальт посреди сугробов в башкирском городе Стерлитамак.

    Местный житель запечатлел асфальтоукладочные работы в двенадцатиградусный мороз.

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    На видео невозможно разглядеть, где заканчиваются сугробы, а где — куча асфальта.

    Согласно строгим нормам укладка асфальта должна происходить при температуре не ниже плюс пяти градусов и при сухой погоде.

    При этом существуют специальные смеси асфальта, которые можно укладывать и при температурах до минус 25, хоть они и дороже, а срок эксплуатации у них меньше. Однако какой вид смеси используют рабочие — неизвестно.