Башкирские бабушки сыграли в хоккей в национальных костюмах. Видео стало хитом

В Башкирии появилась хоккейная команда бабушек из села Нижнеяикбаево. Женщины стали известными после того, как видео с ними распространилось по соцсетям.

Башкирские бабушки в национальных костюмах вышли с клюшками на озеро Киндер, чтобы провести уборку после прошедшего там накануне хоккейного матча. Но прибравшись, женщины не удержались и сами решили взять в руки клюшки. Импровизированный матч сняла на видео внучка одной из участниц, сообщило местное агентство «Башинформ».

В хоккейную команду вошли женщины в возрасте от 50 до 70 лет. На кадрах видео можно наблюдать, как энергичные бабушки с энтузиазмом соревнуются, пытаясь забросить шайбу.

В башкирском селе Нижнеяикбаево проживает менее 100 человек.

Власти Башкирии ранее отложили введение в республике так называемых COVID-паспортов. В администрации главы региона сообщили, что проект не будут запускать, пока от коронавируса не вакцинируют 25% взрослого населения. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее раскритиковала эту инициативу. По ее мнению, вводить дополнительные документы для привитых граждан нецелесообразно.