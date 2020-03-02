Башкирская учительница назвала школьницу «последней алкоголичкой» и поплатилась за это работой

Без работы осталась учительница башкирского языка и литературы села Мурсалимкино Салаватского района (Башкирия) Зуляйха Саитгалина. Она на повышенных тонах назвала свою ученицу «последней алкоголичкой». Возмездие пришло немедленно — ее уволили.

«Инцидент в школе произошел в минувшую субботу. После этого случая отдел образования района провел совещание, по результатам учительница была уволена», — рассказали РИА «Новости» в администрации Салаватского района.

Все случилось в сельской школе в субботу, 29 февраля. Член совета по правам человека в Башкирии Динар Зайнуллин опубликовал на своей странице в Fасеbооk 10-минутную аудиозапись, на которой Саитгалина истошно орет и оскорбляет девочку и проходится по всему классу. Детей она назвала «засранцами», а одной ученице досталось больше всех.

«Ты же живешь с дедушкой, который употребляет спиртное денно и нощно. Сидишь, как последняя алкоголичка, поведение алкоголика, вот так тебя воспитывают. От семьи всю грязь несешь сюда, неадекватная, невоспитанная, несобранная и за себя не отвечаешь», — прокричала Саитгалина. Она требовала субординации и предлагала всему классу совершить самоубийство.