Башкирская содовая компания решила продолжить разработку шихана Шахтау

Руководство башкирской содовой компании решило и дальше добывать из шихана Шахтау сырье. Однако речь идет о разработке карьера Шахтау ниже уровня грунтовых вод.

По мнению руководства БСК, в карьере Шахтау в области ниже грунтовых вод сырья хватит до 2027 года.

«По итогам заседания совета директоров принято решение о разработке карьера Шахтау ниже уровня грунтовых вод с учетом экономической эффективности освоения, экологической безопасности и правовой возможности», — говорится в сообщении компании.

Также башкирская содовая компания планирует запросить у экспертов из Санкт-Петербургского горного университета мнение о состоянии производства компании в сравнении с аналогичными зарубежными заводами. Кроме того, руководство попросит правительство России объяснить юридические аспекты касательно отнесения горы Куштау к памятникам природы.

Ранее Владимир Путин раскритиковал БСК после скандала с Куштау. Летом между местными жителями и руководством завода вспыхнул конфликт из-за разработки шихана.