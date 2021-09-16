Башкирская компания выкупила НИИ в Санкт-Петербурге

Российский аукционный дом на днях по поручению Росимущества реализовал 100%-ный пакет акций АО «Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии» из прогнозного плана федеральной приватизации на 2020–2022 годы. Новым владельцем активов НИИ стала башкирская компания «Транстэк», занимающаяся арендой недвижимости, написали «Невские новости».

Компания выкупила активы НИИ за 259 миллионов рублей. Начальная стоимость лота составляла 130 миллионов. На большом участке на юге города будет организован логистический комплекс.

«Для компании из Башкорстостана это платформа захода в город. С одной стороны, они получают подразделение, которое является проектировочной компанией и становится проектировщиком для РЖД, а с другой стороны, они получили себе огромный участок земли, на котором можно возвести логистический комплекс», — рассказал президент Российской гильдии риелторов Игорь Горский.