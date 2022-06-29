На портале госзакупок появился тендер на закупку водных аттракционов «банан», размещенный башкирской колонией № 7. Об этом сообщило издание РБК. Колония планирует приобрести плавательное средство для базы отдыха «Дубрава», закрепленной за ФКУ ИК-7 УФСИН России.

Ранее РБК уже обращал внимание на желание исправительного учреждения купить аттракцион, после этого тендер отменили. Недавно лот появился вновь, но теперь колония желает приобрести не один «банан», а два. Изменилась также максимальная цена закупки, она уменьшилась на 16,6 тысячи рублей. Дата размещения тендера — 27 июня, получить «банан» в колонии рассчитывают до 5 июля.

Согласно лоту, в комплект должны входить электрический насос, набор переходников, чехол, ремкомплект и механическая помпа. Аттракцион предназначен «для оказания возмездных услуг отдыхающим».

Башкирская колония № 7 расположена в городе Мелеуз. База отдыха «Дубрава», состоящая на балансе исправительного учреждения, предназначена для семейного отдыха.