Башкирия снова побила антирекорд по суточному приросту заболевших ковидом

За сутки в Башкирии зафиксировали 286 новых случаев ковида. Такой антирекорд по заболевшим фиксируется в республике уже третий день подряд. Об этом сообщили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 51 730 случаев заражения. На сегодняшний день излечились 47 510 пациентов, включая 432 человек за последние 24 часа.

Как сообщал ToDay News Ufa, 11 августа в республике был установлен антирекорд по скончавшимся от COVID-19. В тот день умерли десять больных. За все время пандемии жертвами вируса в республике стали 885 человек. Эксперты отметили, что в тяжелой форме заболевание протекает только у тех, кто не сделал прививку.