Башкирия сделает кафе и рестораны «бесковидными» с 29 июня

Антикоронавирусные меры ужесточили в Башкирии. Кафе и рестораны жители республики смогут посещать только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или отрицательного теста на коронавирус.

Изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения COVID-19 внес глава Башкирии Радий Хабиров, уточнили в его пресс-службе.

В документе указано, что с 29 июня заведения общепита, работающие в закрытых помещениях, можно посетить только при наличии сертификата о вакцинации. Пустят туда даже с первыми компонентом.

Кафе и рестораны ждут клиентов со справками о наличии противопоказаний к прививке или с отрицательным ПЦР-тестом. Требование распространили на заведения с 50 и более посадочными местами.

Попасть на личный прием к руководителям госорганов и органов местного самоуправления с 29 июня можно только тем, у кого есть один из указанных документов.

С 28 июня в Москве и Подмосковье в заведения общепита пускать будут только по QR-коду, который получат привившиеся от коронавируса, переболевшие COVID-19 и люди с отрицательным ПЦР-тестом.