Башкирия разрешила не носить перчатки, но маски оставила в силе

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил ношение перчаток в магазинах, банках и МФЦ региона. При этом масочный режим останется в силе.

«Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в Башкирии. Отменяется обязательное использование перчаток в магазинах, финансовых организациях и МФЦ. Вместе с тем, жителям по-прежнему необходимо использовать защитные маски вне места проживания», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб республики.

Помимо этого, теперь органы власти и местного самоуправления вновь могут проводить рабочие совещания, собрания, а также полноценные заседания коллегий и иные подобные мероприятия в традиционном очном формате.

При этом, исходя из решения главы Башкирии, для пенсионеров старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, обязательный режим самоизоляции продолжится до 25 февраля.

Как сообщает региональный минздрав, в Башкирии с начала пандемии зарегистрировано более 26 тысяч случаев заболеваний коронавирусной инфекцией.

С 28 октября 2020 года в России вступила в силу рекомендация Роспотребнадзора ужесточить контроль масочного режима, а также запретить работу заведений общественного питания и развлечений в ночное время.