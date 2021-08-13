Башкирия присоединится к всероссийской акции «Ночь кино»

Акция «Ночь кино» пройдет по всей России 28 августа. Жители Башкирии смогут посмотреть кино на 25 площадках, сообщило ToDay News Ufa.

В Уфе кинопоказы пройдут на набережной реки Белая. Кроме того, в акции примут участие еще 24 муниципалитета республики. Начало показов — в 20:00.

В этом году в рамках акции будут транслироваться три фильма: фильм-катастрофа «Огонь», сказка «Конек-Горбунок» и семейная драма «Пальма».

«Ночь кино» в этом году проведут в России уже шестой раз.