Общество 15 марта 2023, 11:24 Башар Асад возложил венок к Могиле Неизвестного солдата Президент Сирии Асад возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата перед встречей с Путиным РИА «Новости»

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Президент Сирии Башар Асад перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Кадры предоставил Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Пресс-служба Кремля сообщала, что переговоры Асада и Путина пройдут 15 марта. В повестке встречи — урегулирования ситуации в арабской республике и двустороннее сотрудничество стран.

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Кроме того, Асад и Путин обсудят развитие отношений государств в гуманитарной, торгово-экономической и политической сферах.

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Асад прибыл в Москву днем 14 марта, приземлившись в аэропорту «Внуково». Его встретили посол Сирии в Москве Башар аль-Джаафари, посол России в Дамаске Александр Ефимов и заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Ранее сирийский лидер поддержал решение Путина о проведении специальной операции на Украине для защиты мирных жителей Донбасса.