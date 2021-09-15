Баржу «Салехард» испытают на Ямале

Под Тобольском построили несамоходный сухогруз «Салехард», который совершит первый грузовой рейс в Заполярье. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Длина баржи составляет 108 метров. Она обладает большой грузоподъемностью и усиленным корпусом. Отмечается, что судно должно преодолевать даже тонкий лед.

«Как минимум до Сабетты мы должны дойти с грузом, чтобы понять, какие изменения можно внести в проект для следующего судна. А может быть, подтвердить проектные решения, которые были приняты», — рассказал председатель совета директоров судостроительной компании Евгений Кормышев.