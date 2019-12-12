Бары и рестораны массово закрываются на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге

Жители домов на улице Рубинштейна давно ведут борьбу с недобросовестными рестораторами, которые своей нарушают спокойствие в районе. После того, как была создана общественная организация «Граждане улицы Рубинштейна», борьба из стихийной превратилась в организованную.

Общественникам удалось добиться первых положительных результатов. В настоящее время свою деятельность приостановили десять организаций. Еще двенадцать закрылись навсегда, написало ИА Nation News.

По мнению экспертов, улица Рубинштейна все же сохранит статус главной ресторанной улицы Петербурга. Просто она станет более комфортной для местных жителей.

По данным администрации Центрального района, на улице Рубинштейна работает порядка 70 заведений общественного питания в общей сложности на 5,5 тысячи посадочных мест.

Большинство заведений работает на первых и цокольных этажах жилых домов, в которых, по официальным данным, проживает более четыре с половиной тысяч человек.

Чаще всего люди жалуются на шум, который идет не только от посетителей, но и от вентиляций, а также жалуются на грязь и неправильное обращение с отходами.

Несмотря на такую статистику, в последнее время на Рубинштейна открылось 14 новых точек.