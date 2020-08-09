«Реальная сумасшедшая»: Барщевский ответил на обвинения в изнасиловании

Пост с обвинениями в адрес известного юриста Михаила Барщевского появился в Facebook. Женщина по имени Елена Радаева написала, что адвокат ее изнасиловал. В разговоре с «360» Михаил Барщевский сообщил, что настоящий автор поста скрывается под псевдонимом и девушке уже отказывали в возбуждении уголовного дела.

«Во-первых, Елена Радаева — это псевдоним. Во-вторых, она имеет диагноз „шизофрения“, „бред навязчивых идей“. Это официальный диагноз», — сказал юрист.

По словам собеседника «360», женщина два года назад уже подавала заявление в прокуратуру.

«Было расследование, отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием самого факта. И в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что она имеет такой диагноз», — подчеркнул Михаил Барщевский.

Как уточнил юрист, он «не обзывается», а девушка — «реальная сумасшедшая», и ей ставили диагноз «бред навязчивых идей».

Пользовательница Facebook под именем Елена Радаева 9 августа обвинила известного юриста и «Хранителя традиций» клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Барщевского в изнасиловании. По словам автора поста, у нее были проблемы с бизнесом и ей грозил тюремный срок. Когда она обратилась к Барщевскому, он «воспользовался ее отчаянием» и «принудил к сексу», написала женщина. Она утверждает, что после предприняла попытку суицида и ей пришлось лечиться от депрессии.

Из доказательств у нее имеются фотографии, на которых, по ее утверждению, переписка с дочерью Барщевского. Она якобы подтверждает ее связь с юристом. Радаева заявила, что готова пройти детектор лжи.

Новости о Михаиле Барщевском появляются не в первый раз. В 2018 году женщина по имени Юлия заявляла об изнасиловании, которое якобы случилось в 2011 году. Тогда Михаил Барщевский назвал эти обвинения неудавшимся шантажом.