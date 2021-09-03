«Барометр Геринга» выставили на продажу за 325 тысяч рублей

Москвич выставил на продажу на «Авито» барометр, якобы принадлежавший Герману Герингу — одному из самых влиятельных людей в нацистской Германии и преемнику Гитлера. Об этом сообщил «Ридус».

Продавец утверждает, что барометр был привезен в СССР в качестве трофея офицером медицинской службы Красной Армии Петром Ткачом. Прибор продавец оценил в 325 тысяч рублей. По его словам, барометр был подарен Герингу товарищами, а проверить его подлинность можно по серийному номеру.