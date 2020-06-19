Барнаульский зоопарк опубликовал видео с малышами-пантерами

В социальных сетях новорожденных ласково называют малыши-пантеры. Ролик с новыми обитателями зоопарка опубликовали сотрудники учреждения «ВКонтакте».

Напомним, ранее посетители Барнаульского зоопарка «Лесная сказка», по мнению его сотрудников, до смерти закормили трех белок, живших в зверинце.

По словам руководителя зверинца, животные умерли из-за того, что посетители их кормили едой, которая для них не предназначена. Предупреждения и запреты не останавливают нарушителей, а в результате жизни питомцев оказываются под угрозой.

До недавнего времени зоопарк в Барнауле находился под действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса и был закрыт для посещения. Свои двери он вновь открыл гостям 8 июня.