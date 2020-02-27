Барнаульский военкомат потерял график облав на уклонистов и нашел его в соцсети

В Сеть попал график рейдов в Барнауле, которые организовали военкомат и полиция. Теперь облава потеряла смысл.

Согласно опубликованному документу, на март военкомат запланировал как минимум шесть рейдов. Для их проведения попросили выбелить автотранспорт. Если верить бумаге, рейды пройдут в Железнодорожном, Октябрьском и Центральном районах города. Они назначены на 3, 10, 12, 19, 24 и 26 марта. Время проведения облав — с 06:30 до 10:00, когда все уклонисты еще наверняка сладко спят.

В местном военкомате документ пока никак не прокомментировали, как и ситуацию с «косящими» барнаульцами. А вот в российском Генштабе совсем недавно заверяли: количество россиян, которые уклоняются от службы в армии, за последние годы снизилось в 20 раз. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Он отметил, что уклонисты «недопонимают необходимость и целесообразность того, чтобы пройти военную службу». По словам генерала, при этом число тех, кто не желает служить в армии, постоянно снижается.