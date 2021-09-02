Барнаульский суд признал запрещенной информацию на сайте iHerb

Центральный районный суд Барнаула признал запрещенной информацию на российском сайте интернет-магазина iHerb. Этот маркетплейс продает БАДы, витамины и разные товары для здоровья.

Иск об этом был удовлетворен 24 августа, следует из данных в картотеке суда. Суд постановил ограничить работу ru.iherb.com.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Если компания не будет это делать, то после вступления в силу судебного постановления сайт интернет-магазина будет включен в Единый реестр сайтов с запрещенной в РФ информацией, доступ к нему операторы должны будут ограничить в течение суток.

По данным «Ведомостей», иск против iHerb подала прокуратура Центрального района Барнаула на основе обращения Алтайской региональной общественной организации потребителей «Народный контроль». Источник издания рассказал, что в заявлении указывалось, что iHerb продает на своем сайте товары, содержащие наркотические и психотропные вещества, а также гомеопатические лекарственные препараты под видом БАД.

Помимо этого, по его словам, в «Народном контроле» были недовольны продажей на сайте специального питания для спортсменов, которое нельзя ввозить в Россию без разрешения Минспорта.

Гендиректор iHerb в России Илья Микин заявил Forbes, что решение суда было чрезмерным и компания его оспорит. По словам Микина, в компании считают, что нельзя полностью блокировать ресурс, которым пользуются миллионы пользователей, а также который содержит тысячи разных категорий продукции.