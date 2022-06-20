Бариста рассказал, может ли способ приготовления кофе сделать его вреднее

Многие люди не готовы отказаться от кофе летом, однако предпочитают пить его холодным. В разговоре с «ФедералПресс» эксперт и ведущий YouTube-канала Russian Barista Николай Стрельников рассказал, правда ли, что способ приготовления кофе влияет на степень вредности напитка для здоровья.

«Метод приготовления кофе может повлиять на уровень содержания кофеина. Например, сейчас популярен способ „Колд брю“, при котором кофе заваривается в холодной воде», — сказал бариста.

Иногда в таком напитке может содержаться больше кофеина, несмотря на более мягкий вкус, отметил он. Однако это не значит, что холодный кофе обязательно вреднее, чем горячий.

«Вредным его назвать нельзя, просто его и пить много не стоит», — заключил Стрельников.

Ранее врач-сомнолог Софья Черкасова объяснила, почему далеко не все люди получают заряд бодрости после чашки кофе. Это связано с индивидуальной чувствительностью к кофеину.