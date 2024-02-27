Общество 27 февраля 2024, 17:04 Бариста Невейкин: опасность кофе из автоматов сильно преувеличена

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Интернет-статьи об опасных бактериях, которые якобы находятся внутри кофейных автоматов, вызывают серьезное беспокойство у читателей. Однако вред напитков из таких устройств сильно преувеличен, заявил профессиональный бариста Глеб Невейкин в беседе с Pravda.Ru.

«Дело не в автомате, а как следить за ним. Это как холодильник дома. У кого-то порядок и не пахнет, а у кого-то — все плохо. <…> Дело только в уходе», — пояснил эксперт.

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Он также напомнил, что в качественных устройствах обычно зашит график промывки.