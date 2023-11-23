Общество 23 ноября 2023, 09:17 Бари Алибасов перенесет срочную операцию Shot: у Бари Алибасова обнаружили опухоль, он перенесет срочную операцию РИА «Новости»

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Известный продюсер Бари Алибасов в ближайшее время перенесет срочное хирургическое вмешательство после обнаружения опухоли. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, 76-летний Алибасов пожаловался врачам на боль в интимном месте. В ходе обследования у него обнаружили сантиметровую кисту в репродуктивной системе.

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По предварительным данным, опухоль не является злокачественной, но медики для исключения рисков приняли решение о ее хирургическом удалении.

В январе 2023 года СМИ сообщали, что Алибасову якобы потребовалась срочная медицинская помощь, однако эти сведения в беседе с «360» опроверг сын продюсера.

Летом 2022 года Бари Алибасов — младший сообщил, что семья смогла заработать порядка 20 миллионов рублей на истории с «Кротом» благодаря поступившим рекламным контрактам. Тогда продюсер случайно перепутал моющее средство для труб с соком и поступил в больницу с ожогами пищевода.