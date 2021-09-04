Бархатный сезон начался на черноморских курортах России

На Черноморском побережье России, в Сочи и Туапсе, начался бархатный сезон. О погоде на курортах рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, сейчас в Туапсе и Сочи температура ниже нормы — около +25 градусов. Это означает начало бархатного сезона, потому что температура воды в море тоже составляет +25…+26 градусов, сообщил ТАСС.

«Ну, а бархатным сезоном называется та ситуация, когда температуры воды и воздуха примерно одинаковы. Еще очень важно, чтобы это было комфортное сочетание», — отметил Вильфанд.

Для сравнения он привел Белое море. Там, например, температура воды и воздуха примерно одинаковая: около +10…+12 градусов. Однако бархатным сезоном это не назовешь, заметил эксперт.

В этом году, по словам Вильфанда, бархатный сезон будет короче, чем в 2020-м, и закончится в первой декаде октября. Виноваты циклоны. Из-за них в первой половине лета поверхность воды не сильно прогревалась от солнечных лучей.