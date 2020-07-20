Барецкий устроил шоу с полицейским авто в Петербурге

По данным издания, накануне сотрудники ДПС остановили Барецкого для проверки авто. По его словам, он «чуть-чуть боднул» патрульную машину, но видеокамеры не зафиксировали момент столкновения.

Ожидая составления протокола, шоумен устроил небольшое представление — он попытался сдвинуть машину правоохранителей.

«Вокруг столпился народ, все стали на телефоны снимать. Я им говорю, зачем вам это шоу нужно. В общем — сами виноваты. Они писали, а мне было скучно, и я то ногу на полицейский автомобиль закину, то лягу на него, то его потолкаю — ну, просто народ развлекал», — поделился собеседник издания.