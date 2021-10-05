Барьеры там, где их нет: зачем в городе Спутник азиатские кварталы?

Создание азиатских кварталов в пока еще несуществующем городе Спутник, который построят на Дальнем Востоке, противоречит духу российских законов. Такое мнение в беседе с «360» высказал директор проектов Фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский.

Строительство кварталов по этническому признаку идет вразрез с многими пунктами российского законодательства, заявил эксперт.

«Не может у нас строиться отдельно, тем более спонсироваться государством фактически, отдельных японских, китайских, русских, татарских, чеченских или еще каких угодно кварталов в стране. У нас могут строиться просто городские кварталы, которые могут спонсировать бизнесмены, со своей архитектурой, и так далее», — заявил Московский.

О планах создать тематические кварталы стран АТР в городе Спутник ранее рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Собеседник «360» не исключил, что, возможно, чиновник имел в виду что-то другое, и его неправильно поняли.

«Во многих регионах это сложилось исторически. Но искусственное создание не будет способствовать добрососедским отношениям. Не надо создавать барьеры и заборы там, где их пока еще нет, чтобы потом не получить больших проблем. Даже не потом, а в ходе», — высказался Московский.

Глава Минвостокразвития ранее заверил, что Спутник ни в коем случае не будет «человейником».