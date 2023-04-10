Общество 10 апреля 2023, 10:47 Бардаш назвал осуждающих Россию беглых музыкантов «вонючими лицемерами» Украинский продюсер Бардаш: осуждающие Россию беглые музыканты — лицемеры YouTube

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Музыканты, которые уехали из России, а после отъезда из-за рубежа продолжили осуждать свою страну, ведут себя лицемерно, заявил украинский музыкант и продюсер Юрий Бардаш в интервью «Известиям». По его словам, сбежавшие артисты напоминают ему призраков, дергающихся в конвульсиях.

«Они лицемеры, лицемеры вонючие», — сказал Бардаш, комментируя высказывания уехавших музыкантов о России.

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Он отметил, что предлагал признанному иноагентом рэперу Noize MC* хотя бы раз приехать в Донбасс, чтобы пообщаться с местными жителями.

«Ты, [Noize MC*], не приехал сюда, ни один из этих артистов не приехал», — заметил Бардаш.

Продюсер добавил, что после отъезда из страны такие артисты уже стали прошлым. А в России есть настоящие таланты и гении, которым надо помогать, выразил уверенность музыкант.

* Noize MC — сценический псевдоним Ивана Алексеева, признанного иноагентом в России.