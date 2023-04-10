10 апреля 2023, 10:47
Бардаш назвал осуждающих Россию беглых музыкантов «вонючими лицемерами»
Украинский продюсер Бардаш: осуждающие Россию беглые музыканты — лицемеры
Музыканты, которые уехали из России, а после отъезда из-за рубежа продолжили осуждать свою страну, ведут себя лицемерно, заявил украинский музыкант и продюсер Юрий Бардаш в интервью «Известиям». По его словам, сбежавшие артисты напоминают ему призраков, дергающихся в конвульсиях.
«Они лицемеры, лицемеры вонючие», — сказал Бардаш, комментируя высказывания уехавших музыкантов о России.
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Он отметил, что предлагал признанному иноагентом рэперу Noize MC* хотя бы раз приехать в Донбасс, чтобы пообщаться с местными жителями.
«Ты, [Noize MC*], не приехал сюда, ни один из этих артистов не приехал», — заметил Бардаш.
Продюсер добавил, что после отъезда из страны такие артисты уже стали прошлым. А в России есть настоящие таланты и гении, которым надо помогать, выразил уверенность музыкант.
* Noize MC — сценический псевдоним Ивана Алексеева, признанного иноагентом в России.
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