Общество 29 августа 2023, 07:51 «Барби» стал самым кассовым фильмом в истории американской студии Variety: фильм «Барби» стал самым кассовым в истории Warner Bros Кинопоиск

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Картина «Барби» стала самой кассовой в истории студии Warner Bros. Об этом сообщил портал Variety.

Всего фильм принес создателям 1,3 миллиарда долларов сборов в мировом прокате. Таким образом, она обошла фильм «Гарри Поттер и Дары Смерти».

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В ближайшее время картина может выйти на первое место по сборам в 2023 году. Сейчас по этому показателю лидирует анимационный мультфильм «Братья Супер Марио в кино», который собрал на 500 тысяч долларов больше.

В фильме «Барби» снялись Марго Робби и Райан Гослинг. По сюжету фильма, Барби попадает в реальный мир, где пытается достичь внутренней гармонии.

Ранее стало известно, что в России картина выйдет с 9 сентября, после появления цифровой копии фильма. Гослинга и Робби озвучат закрепленные за ними официальные голоса.

Телеведущий Андрей Малахов признавался, что не смог просидеть на сеансе «Барби» больше получаса, так как фильм показался ему «чушью».