Баранец заявил о превращении армии Украины в террористические вооруженные силы

Украинскую армию необходимо называть террористическими вооруженными силами. Об этом заявил полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, это будет самым подходящим определением для тех, кто восемь лет подряд бомбил мирные поселки и города Донбасса.

«Тысячи мирных людей ни в чем не повинных, в руках которых нет оружия, они страдали. Я бы хотел спросить этих тупых вояк бандеровского пошиба: „Что вам сделали эти старики, женщины, дети, которые страдали уже восемь лет, а вы их продолжаете до сих пор бомбить?“», — поинтересовался Баранец в эфире «360».

По его мнению, ВСУ действуют таким образом, что сейчас их уже нельзя назвать просто украинской армией или Вооруженными силами Украины.

«Надо говорить террористические вооруженные силы Украины. Это будет объективно и правильно», — заключил он.

Ранее Баранец обращал внимание, что ВСУ во время отступления используют характерную тактику, прижимая тяжелую технику к детским садам и больницам. По его словам, это можно назвать фашистским подходом.