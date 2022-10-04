Япония и Южная Корея испугались разработанной в КНДР гиперзвуковой ракеты | 360°

Эксклюзив 04 октября 2022, 12:50 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Япония и Южная Корея испугались разработанной в КНДР гиперзвуковой ракеты Журналист Баранец: Япония соврала о пролете над ней ракеты КНДР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ракета КНДР вряд ли пролетела над территорией Японии. Однако японские власти действительно напуганы тем прогрессом, который Северная Корея совершили в разработке своей ракетно-ядерной программы. Такое мнение в разговоре с «360» высказал журналист, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец

«Северная Корея давно разрабатывает свою ракетно-ядерную программу. Она уже наплодила огромное количество ракет. Эти ракеты разной дальности. Она каждую новую ракету старается запускать так, чтобы та дальше летела», — сказал он.

Реклама

По его словам, в идеале КДНР хочет, чтобы ее ракеты достали до территории США.

Реклама

«Они (северокорейцы — прим. ред.) начинали вообще с 300 километров. А сегодня „Хвасон 12“ летает до уровня 4,5-5 тысячи километров. Это очень серьезно», — отметил эксперт.

Баранец добавил, что данный факт вызывает беспокойство у Японии.

«И [Япония] обязательно врет, что ракета пролетела именно над территорией Японии. Не было ни одного случая, чтобы северокорейская ракета пролетела именно над Японией, так же как и над Южной Кореей», — сказал собеседник «360».

По его мнению, Северная Корея шаг за шагом улучшает свои показатели.

«Самой большой сенсацией, если японцы не врут, является скорость этой ракеты. Это 17 махов, это гиперзвуковая ракета», — заметил Баранец.

По его мнению, такую ракету ни США, ни Япония, ни Южная Корея не смогут сбить», — заключил он.

Ранее южнокорейское агентство "Ренхап" сообщило, что КНДР опять запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

0 0 0 0 0 0