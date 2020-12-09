Барам Петербурга пообещали помочь

Петербургские власти готовят дополнительные меры поддержки для баров и ресторанов, которые могут пострадать из-за запрета работать в Новый год. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Александр Ситов.

«У нас в рамках первой волны разработаны достаточно широкие пакеты мер поддержки и на региональном уровне, и на федеральном. Мы сейчас обсуждаем дополнительные меры поддержки, потому что сейчас эти часы закрытия еще не наступили», — сказал он в эфире Первого канала.

По его словам, время для принятия решений еще есть. По распоряжению властей Санкт-Петербурга рестораны и бары города работают до 23:00. С 25 по 29 декабря, 4 по 10 января общепит не должен принимать гостей с 19:00 до 06:00, а с 30 декабря по 3 января вообще все должно закрыться. Об этом написало РИА «Новости».

После этого распоряжения в Сети появилась карта, на которой можно увидеть около 100 адресов отказавшихся исполнять требования в новогодние праздники заведений. Представители ресторанного бизнеса заявили, что будут работать в штатном режиме вопреки решению властей.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова возмутило такое поведение некоторых представителей петербургского общепита, ведь эпидемическая ситуация в городе очень напряженная.

«И ресторанные протесты — это неуважение к людям. <…> Ресторанный бизнес во многих регионах нашей страны имеет потери», — подчеркнул Песков. Его процитировала «Газета.ru».

По его словам, подобные протесты на самом деле подвергают опасности жизни людей.