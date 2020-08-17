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    17 августа 2020, 17:00

    Барам и детсадам разрешили открыться в Свердловской области

    Артур Блянихов

    В Свердловской области после 4,5 месяца простоя разрешили открыться барам, ресторанам и детским садам. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    Отмечается, что врио главы региона Алексей Орлов подписал распоряжение о продление режима самоизоляции и смягчении некоторых ограничений.

    В частности, свою работу могут возобновить детсады, а также закусочные, бары, буфеты, столовые, кафе, рестораны и прочие организации общепита. Кроме того, ограничения сняли со спортивных школ, санаториев и баз отдыха.

    Новости SMI.FM