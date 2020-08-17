Барам и детсадам разрешили открыться в Свердловской области

Отмечается, что врио главы региона Алексей Орлов подписал распоряжение о продление режима самоизоляции и смягчении некоторых ограничений.

В частности, свою работу могут возобновить детсады, а также закусочные, бары, буфеты, столовые, кафе, рестораны и прочие организации общепита. Кроме того, ограничения сняли со спортивных школ, санаториев и баз отдыха.